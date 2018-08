Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un loc in marea finala a turneului "Premier 5" de la Cincinnati, Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Aryna Sabalenka (Belarus, locul 34 WTA). Confruntarea dintre cele doua jucatoare este programata a treia pe arena centrala și nu va incepe mai devreme de ora 23:00 (ora Romaniei).

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Rafael Nadal, locul 1 ATP, au caștigat duminica finalele turneului Rogers Cup la feminin, respectiv masculin. Simona Halep (26 ani) a caștigat turneul feminin, jucat la Montreal, dupa ce a trecut de Sloane Stephens (25 ani, 3 WTA), dupa 7-6(6), 3-6, 6-4. ...

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a caștigat finala turneului de la Montreal, dupa ce a invins-o dramatic pe Sloane Stephens, locul 3 WTA, scor 7-6, 3-6, 6-4. (Detalii aici). La cateva ore dupa superba finala de la Montreal, Simona Halep și echipa sa au zburat catre Cincinnati, locul de desfașurare…

- Finala de la Montreal a adus fata in fata cele mai bune jucatoare pe suprafata rapida, sportive ce si-au onorat cu varf si indesat acest statut printr-o evolutie de clasa, spectaculoasa, cu o mare risipa de energie. Balanta s-a inclinat cand intr-o parte, cand in cealalta, nervii au fost intinsi la…

- Simona Halep (26 ani), 1 WTA, joaca acum in finala turneului Rogers Cup, de la Montreal, cu americanca Sloane Stephens (25 ani, 3 WTA). La scorul de 1-1, in primul set, a avut loc un episod reprobabil. Un fan prezent in tribunele Arenei Centrale de la Montreal a strigat, in liniștea caracteristica…

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, joaca azi in finala turneului Rogers Cup, de la Montreal, cu americanca Sloane Stephens, 25 de ani, locul 3 WTA. Meciul se joaca de la 20:30 și este in direct pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT și video pe GSP.RO Inainte de finala turneului de la Montreal, Marius Copil,…

- Nebunia Simonei Halep. A ”zburat” pe circuitul lui Titi Aur cu 200 km/ h! A marturisit ca a luat permisul abia din a treia incercare. Simo, look nou! Simona a facut spectacol pe circuit. Ea a marturisit ca-i place la nebunie viteza, iar miercuri a a zburat intr-o mașina de peste 500 de cai putere!…

- Mertens a pus in aplicare tot ce stie in meciul cu Halep. A lovit mingea cand lung, cand scurt, cand liftat, cand tare, dar de fiecare data Simona Halep a avut solutii. Concentrata, calma, romanca a facut diferenta cu serviciul, cu capacitatea de acoperire a terenului si cu precizia loviturilor decisive. Mertens…