- Simona Halep (31 de ani, 20 WTA) are un nou antrenor: Patrick Mouratoglou. Dupa desparțirea de Darren Cahill, Simona Halep colaboreaza din nou cu un nume mare din tenisul mondial, dupa ce in ultima perioada a lucrat cu Adrian Marcu, Daniel Dobre sau Morgan Bourbon. Simona Halep va lucra cu Patrick Mouratoglou…

- Simona Halep a scris un mesaj pe Instagram in care a afirmat ca turneul de la Indian Wells a fost extraordinar. Jucatoarea romana de tenis le-a multumit organizatorilor pentru inca o “experienta minunata”. “A fost un turneu extraordinar. Multumesc @bnpparibasopen pentru inca o experienta minunata“,…

- Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 7-6 (6), 6-4, de poloneza Iga Swiatek, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, in semifinalele turneului de la Indian Wells. Jucatoarea romana de 30 de ani s-a accidentat la coapsa stanga in setul secund si…

- Simona Halep (30 de ani, locul 26 WTA și cap de serie numarul 24) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari. Jucatoarea romana de tenis a invins-o, miercuri, pe croata Petra Martic (31 ani, 79 WTA) cu 6-1, 6-1. Meciul…

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) a plecat spre SUA pentru a relua participarea in turneele WTA, incepand cu cel de la Indian Wells. Fostul lider mondial s-a antrenat cateva zile la Academia Mouratoglou din Biot și va fi insoțita in Statele Unite de un antrenor de acolo. Conform WTA Romania, numele acestuia…

- In perioada urmatoare, Simona Halep va participa la competitiile de la Indian Wells si Miami, programate in perioada 9 20 martie, respectiv 22 martie 3 aprilie. Aflata in pregatire pentru turneele de la Indian Wells si Miami, Simona Halep a mers, alaturi de staff ulei, sa se antreneze si in Franta,…

- Simona Halep (30 de ani, locul 22 WTA) merge fara antrenor la turneele de la Dubai (14-19 februarie) și Doha (20-26 februarie). Jucatoarea romana de tenis a declarat ca nu isi motiveaza public deciziile de a renunta la antrenorii Adrian Marcu si Daniel Dobre . Fostul lider WTA a mai spus ca, dupa turneele…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, joi, dupa ce a invins-o pe Beatriz Haddad Maia, ca a fost aproape de cel mai bun tenis al ei in acest meci. Intrebata ce a mancat de cand a ajuns in Australia de a castigat șapte meciuri la rand Halep a raspuns: “Mananc acelasi lucru de cand am venit…