Simona Halep tuna și fulgera dupa suspendare. Ce acuzații aduce! La mai bine de doua luni dupa audierea pe care a avut-o in procesul prin care este acuzata de dopaj, tribunalul independent Sport Resolutions a dat ieri verdictul. Simona Halep este suspendata patru ani. Suspendarea ar fi in vigoare in perioada 7 octombrie 2022 – 7 octombrie 2026. Ea vine in urma „unor incalcari ale Programului antidoping in tenis (TADP)”. Tenismena poate contesta insa decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, ceea ce a și facut imediat dupa aflarea verdictului. Simona nu doar ca a contestat decizia, ci chiar a…