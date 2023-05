Simona Halep, care acum se afla in stare de suspendare inca din 22 octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open, infrunta o acuzație diferita, a anunțat Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. Simona Halep a fost acuzata cu o noua și separata incalcare a Programului Anti-Doping, in legatura cu […] The post Simona Halep traieste un COSMAR fara sfarsit: o noua acuzație de dopaj! Jucatoarea: "Ma simt neajutorata in fața unei harțuiri" first appeared on Ziarul National .