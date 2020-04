Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal sustine ideea elvetianului Roger Federer de unificare a celor doua circuite profesioniste de tenis, ATP (masculin) si WTA (feminin), asa cum a sugerat miercuri campionul din Tara Cantoanelor, pentru rezolvarea problemelor in aceasta perioada de criza, generata de pandemia de…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep (Romania, 2 WTA) si Garbine Muguruza (Spania, 16 WTA) si au salutat ideea elvetianului Roger Federer privind o eventuala fuziune intre circuitele ATP si WTA, noteaza EFE. ''Ar fi o initiativa buna'', a spus Muguruza, in timp ce Halep a afirmat ca elvetianul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a privit partea plina a paharului dupa anularea editiei din acest an a turneului de la Wimbledon. Aceasta a afirmat ca in acest mod va fi campioana pentru doi ani la rand. „Privesc cu optimism, deoarece acum voi fi campioana en-titre pentru…

- Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA) a invins-o pe Petra Martic (15 WTA), scor 7-5(5), 7-6(2) și s-a calificat in finala turneului de la Dubai. Simona Halep - Jennifer Brady e liveTEXT AICI! Rybakina are un start excelent de 2020. Jucatoarea din Kazahstan s-a impus la Hobart, a ajuns in ultimul act la…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu isi va apara titlul cucerit anul trecut la turneul de la Indian Wells (9-22 martie), au anuntat organizatorii competitiei din Statele Unite, la care va fi prezenta si romanca Simona Halep. Austriacul Dominic Thiem, detinatorul titlului la masculin, si-a…

- Spaniola Garbine Muguruza, locul 32 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 7-5, 6-3, pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova, locul 30 WTA si cap de serie numarul 30, in sferturile de finala ale Australian Open.Citește și: Efect neașteptat al Brexit: lovitura de baros pentru Dacian Cioloș…

- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 6-1, 6-4, sambata, la Melbourne, informeaza...