- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS. ITIA confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe Simona Halep…

- Simona Halep a fost suspendata timp de patru ani pentru dopaj. Decizia, luata de un tribunal independent, a fost anuntata, astazi, de ITIA. Simona Halep a fost judecata pentru doua acuzatii de dopaj, una referindu se la substanta roxadustat, depistata in timpul unui test de rutina efectuat la US Open…

- Simona Halep nu va afla in viitorul apropiat decizia tribunalului independent Sports Resolutions in cazul de dopaj care o vizeaza. Jucatoarea de tenis a anunțat joi seara in mediul online ca hotararea „va fi amanata și mai mult”, relateaza GSP.ro.„Astazi am aflat ca decizia in cazul meu, pe care o așteptam…

- Simona Halep, 31 de ani, a fost audiata pe 28 iunie, la Londra, in cazul de dopaj, dar verdictul se lasa așteptat, sportiva anunțand, sambata, dezamagita, ca acesta ar putea fi dat de abia in luna septembrie, informeaza Eurosport.„Am primit o veste de la avocatul meu ca pana la final de august nu o…

- Simona Halep așteapta verdictul dupa ce a fost audiata de tribunalul Sport Resolutions in cazul de dopaj, iar Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) a reacționat dupa ce avocații fostei lidere mondiale au cerut ca aceasta sa nu fie suspendata.

- Prezenta la o acțiune de promovare a propriului turneu ITF, Irina Begu (32 de ani) și-a aratat suportul pentru Simona Halep, care așteapta vești de la Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului in privința cazului de dopaj. Irina Begu a explicat ca discuta des cu Simona Halep pe acest subiect…

- Ion Țiriac, 84 de ani, are o poziție dura in cazul de dopaj in care e implicata Simona Halep (31). Fostul mare tenismen considera ca Simona și-a incheiat cariera odata cu suspendarea provizorie dictata in octombrie 2022 și valabila și in prezent. De asemenea, Țiriac cere ca Agenția Internaționala de…

- Ilie Nastase (76 de ani), primul #1 din istoria ATP, a lansat acuzații serioase in direcția celor de la ITF, instituție despre care spune ca tergiverseaza cu buna știința judecarea cazului de dopaj in care e implicata Simona Halep. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala…