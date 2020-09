Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (2 WTA) s-a impus in fața Sarei Sorribes Tormo, scor 6-4, 6-0, in primul tur de la Roland Garros. Simona Halep o va intalni in turul 2 pe Irina Begu (30 de ani, 73 WTA), meciul urmand sa se joace marți, la o ora ce va fi anunțata luni Simona Halep și-a sarbatorit azi ziua de naștere, chiar…

- Dupa ce a ridicat trofeele puse in joc la Dubai, Praga și Roma, Simona Halep lupta pentru un nou titlu de Grand Slam la Roland Garros 2020. Romanca e pregatita pentru turneu, care se ține pentru prima data toamna.

- Socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ. Ajunsa la Paris, Simona Halep se pregatește pentru Roland Garros. Iubitul Toni Iuruc, in schimb, avea alte planuri. Simona Halep și Toni Iuruc, planuri date peste cap din cauza normelor anti-COVID. Partenerul visa la altceva Imediat dupa ce a caștigat…

- Ediția din acest an de Roland Garros va avea loc, pentru prima data in istorie, in toamna. Vestea importanta pentru fanii tenisului este ca spectatorii vor avea acces in tribune. Evident, intr-un numar limitat. Maxim 11.500 de spectatori vor putea asista la partide in decursul zilei de competiție. Siguranța…

- Simona Halep se pregatește sa ia o decizie surpriza in acest final de sezon. Antrenorul tenismenei, Artemon Apostu-Efremov, a spus ca ocupanta locului 2 WTA se gandește și la alte turnee programate dupa cel de la Roland Garros. Simona Halep, decizie incredibila. Anunțul neașteptat al antrenorului sportivei,…

- Simona Halep a invins o pe Polona Hercog in primul meci la Praga.Simona Halep a invins o astazi pe slovena Polona Hercog in runda inaugurala a turneului de la Praga, campioana traind din nou bucuria victoriei intr un meci oficial, dupa lunga pauza cauzata de pandemia de coronavirus.Acesta a fost primul…

- Simona Halep a fost invitata speciala a Ralucai Olaru, în cadrul unui interviu pe Facebook. Halep a vorbit deschis despre cel mai greu moment al carierei: finala pierduta cu Jelena Ostapenko, la Roland Garros, în 2017., potrivit Mediafax.Simona Halep nu a uitat nici acum de esecul…