Simona Halep: Sunt mândru de jocul mecu din acestă săptămână Simona Halep a triumfat in aceasta seara la Dubai , dupa un joc tenionat și totodata spectaculos cu Elena Rybakina. Sportiva noastra a avut puterea sa glumeasca la finalul partidei și a declarat ca este „aproape moarta”, dupa un meci epuizant atat fizic, cat și psihic. Efortul a meritat pentru ca Simona a obținut al 20-lea titlu din cariera. „Ce emotii! A fost un meci foarte bun, o felicit pe adversara mea, Elena, a jucat foarte bine, este o jucatoare tanara, are tot viitorul in fata. Serveste atat de tare incat ma uitam la minge si nu-mi venea sa cred! Uneori nici nu puteam sa ajung, a fost greu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

