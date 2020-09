Simona Halep știe unde are cele mai mari probleme în meciurile contra Karolinei Pliskova Nu a mai ramas mult timp pâna la startul finalei de la Roma (Premier 5), turneu unde Simona Halep a mai disputat ultimul act în doua rânduri (2017, 2018). Sportiva noastra îi cunoaște bine jocul adversarei și știe unde are cele mai mari probleme atunci când vine vorba despre Karolina Pliskova. Finala de la Foro Italico va fi LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Digisport 1 de la ora 15:30.



Ce spune Simona despre jocul adversarei



"Mereu e un meci greu (n.r. contra ei). E foarte dificil sa returnez serviciul ei, dar știu cum sa joc contra… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de la Roma va avea parte de o finala între primele doua favorite ale tabloului feminin, Simona Halep (1) urmând sa o întâlneasca pe Karolina Pliskova (cap de serie numarul 2 și campioana en-titre). Partida se va disputa luni, de la ora 15:30, urmând sa fie LiveText…

- Austriacul Dominic Thiem (3 ATP) si germanul Alexander Zverev (7 ATP) vor juca finala turneului US Open, în urma victoriilor obtinute vineri la arenele Flushing Meadows din New York, informeaza Agerpres.Thiem s-a impus în penultimul act în fata rusului Daniil Medvedev (5 ATP),…

- ​Jucatoarea de tenis Carla Suarez Navarro a fost diagnosticata cu limfomul Hodgkin, un cancer al sistemului limfatic, si va trebui sa urmeze chimioterapie în urmatoarele sase luni, informeaza marca.com."Rezultatele clinice au confirmat aparitia limfomului Hodgkin în corpul meu.…

- Campioana noastra a promis ca se arunca in apa daca va caștiga, iar la final s-a tinut de cuvant: s-a aruncat in raul Vltava, din capitala Cehiei, impreuna cu staff-ul ei, iar imaginile au devenit virale. Pe pagina de Facebook a Simnei Halep a fost postat si un clip cu momentul in…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a castigat turneul de la Praga (WTA), dotat cu premii totale de 202.250 dolari, duminica, dupa ce a invins-o in finala pe belgianca Elise Mertens cu 6-2, 7-5, scrie Agerpres. Halep (28 ani), principala favorita a turneului, s-a impus intr-o…

- Simona Halep a avut parte de o revenire extraordinara pe terenul de tenis. Romanca, numarul doi mondial, a castigat primul turneu WTA (Praga) dupa reluarea competitiilor, dupa ce a demonstrat inca o data ca este una dintre cele mai valoroase jucatoare din lume. „Simo” a invins-o fara drept de apel in…

- Simona Halep va juca in finala cu belgianca Elise Mertens (24 de ani, 23 WTA) intr-un meci care e programat duminica, de la 14:30, liveTEXT pe RomaniaTV.netși in direct pe Digi Sport 2. Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) este in finala de la Praga, dupa ce a trecut de Irina Begu (29 de ani, 82 WTA),…

- Simona Halep, locul 2 WTA, a ajuns in finala dupa ce a eliminat-o pe Irina Begu, in timp ce Elise Mertens s-a impus in fata sportivei din Cehia Kristyna Pliskova. Simona Halep are 3-1 in intalnirile directe cu sportiva belgiana, ultima avand loc in acest an, in optimi la Australian Open, cand…