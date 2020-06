"Cu siguranta am ingrijorari puternice cu privire la a merge acolo in aceste conditii. Nu numai pentru ca ne aflam in mijlocul unei pandemii globale. Dar si din cauza riscului de calatorie, a unei potentiale carantine si a modificarilor din cadrul turneului", a spus Halep pentur New York Times, citat de ubitennis.net. Totdata, Halep nu va participa la niciun turneu din Asia si SUA, ci doar la competitii din Europa. Cel mai probabil, ea va lua startul la Madrid Open si Roland Garros, in luna septembrie, potrivit eurosport.ro. In urma cu cateva zile, antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a declarat…