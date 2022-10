Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Toni Iuruc nu iși pot spune nici acum ,adio’ definitiv. Cei doi sunt inca legați de un detaliu. Celebrul afacerist ramane și acum langa campioana noastra și familia ei. Cei doi au divorțat cu cateva zile inainte de a implini un an de casatorie. Cuplul urma sa se bucure de cununia religioasa…

- Recent, Simona Halep s-a operat la nas, iar acum și-a dat bandajul jos. Fanii jucatoarei de tenis au observat deja diferența. La doar cateva zile dupa divorțul de Toni Iuruc, Simona Halep s-a operat la nas. Jucatoarea de tenis avea probleme respiratorii, insa a optat și pentru intervenția estetica.…

- In urma cu exact un an, pe 15 septembrie 2021, Simona Halep si Toni Iuruc s au casatorit civil pe litoral, iar evenimentul a fost unul de vis.Cei doi au spus "Da ldquo; la "Fratellildquo;, in Mamaia, in fata primarului municipiului Constanta, Virgil Chitac, care a oficiat serviciul civil.In acelasi…

- Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc, iar in acest context apropiații au putut rememora un alt episod mai dureros din viața jucatoarei de tenis, in varsta de 30 de ani. Se pare ca nu este prima data cand jucatoarea de tenis originara din Constanța are un eșec in dragoste. Iata despre ce este vorba!…

- Toni Iuruc confirma divorțul de Simona Halep. Cuplul a decis sa divorțeze la mai puțin de un an de la casatoria civila.Cei doi sunt impreuna de trei ani, s-au casatorit pe 15 septembrie 2021, in Constanța, iar casatoria religioasa și petrecerea de nunta erau programate sa aiba loc pe 13 noiembrie 2022,…

- Simona Halep divorțeaza, la un an de la cununia civila. „Am hotarat de comun acord cu Simona sa ne desparțim”, a declarat Toni Iuruc miercuri seara, 7 septembrie, pentru Fanatik, dupa ce, inițial, declarase ca nu dorește sa comenteze aspecte ce țin de viața privata. Acum se zvonește ca sportiva s-ar…

- Simona Halep (30 de ani) si Toni Iuruc (42 de ani) s-au casatorit pe 15 septembrie 2021, intr-un decor de vis, iar la aproximativ un an distanta urma sa aiba loc nunta, la Sinaia. Numai ca pasul acesta nu va mai fi facut dupa ce cei doi ar fi luat decizia ca este mai bine sa se desparta acum, inaintea…

- Simona Halep și Toni Iuruc divorțeaza la un an de la cununia civila. „Am hotarat de comun acord cu Simona sa ne desparțim”, a declarat omul de afaceri miercuri seara, 7 septembrie, pentru Fanatik , dupa ce inițial a spus ca nu dorește sa comenteze aspectele ce țin de viața privata. „Am hotarat de comun…