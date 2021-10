Stiri pe aceeasi tema

- Muzica și meniul de la cununia Simonei Halep! Ce a ales tenismena! Simona Halep și Toni Iuruc s-au cununat pe 15 septembrie la Constanța. Petrecerea a avut loc la un local de lux de pe malul marii. Mirilor le-au fost alaturi, in ziua cea mare, peste 300 de invitați. Muzica Vezi aceasta postare pe…

- Simona Halep a avut parte de o cununie ca in basme! Alaturi de ea și soțul ei au fost nu mai puțin de 300 de persoane care au petrecut pana tarziu in noapte. Deși discreta cu viața personala, Simona Halep a dorit sa imparta in mediul online imagini de la eveniment. In fotografii o putem observa pe jucatoarea…

- Miercuri, Simona Halep, una dintre cele mai bune sportive ale tenisului mondial, a spus „da” in fața ofițerului starii civile. Halep s-a casatorit civil cu Toni Iuruc, dupa o relație de mai bine de doi ani. Cei doi și-au unit destinele la Constanța, scrie digi24.ro.

- Simona Halep și Toni Iuruc sunt de acum soț și soție, cununia civila avand loc in cursul zilei de miercuri la Constanța. Nașii celor doi sunt soții Caramihai. De altfel, Dani Caramihai este patronul localului unde are loc petrecerea.

- Simona Halep și Toni Iuruc spun cel mai sincer ”DA” din viața lor chiar in acest moment! Cei doi amorezi au ajuns Starea Civila, acolo unde sunt pregatiți mai mult ca niciodata sa-și uneasca destinele. Paparazzii Spynews sunt prezenți acum la evenimentul anului și au surprins imagini inedite de la marea…

- A venit ziua cea mare pentru Simona Halep și pentru partenerul ei de viața, Toni Iuruc! Chiar in aceste momente, cei doi au parasit locuința, pregatiți pentru o nunta de poveste, așa cum amandoi au anunțat. Simona Halep și Toni Iuruc vor spune in cateva momente cel mai important „Da” din viața lor,…

- Simona Halep si logodnicul ei Toni Iuruc au organizat vineri o petrecerea chiar la vila din Snagov a sportivei. Rude, prieteni, familie si mai putin persoane publice au petrecut la fericitul eveniment despre care presa sportiva a scris ca ar fi avut loc pentru a celebra cununia dintre cei doi.

- Sportiva din Constanța se afla in perioada de recuperare, alaturi de persoanele dragi, iar logondnicul Toni Iuruc nu o scapa din priviri. Simona Halep se simte bine și nu vrea sa iși aduca aminte de multiplele probleme medicale avute in acest an competițional, unul in care a ratat cele mai importante…