Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT FINALA ROLAND GARROS 2018. Simona Halep isi poate indeplini sambata visul de a castiga in sfarsit un Grand Slam, dupa finala de la Roland Garros impotriva americancei Sloane Stephens. Toate agentiile de pariuri o…

- Simona Halep joaca, astazi, pentru un prim titlu de Grand Slam, la Roland Garros, dupa ce se afla pentru a patra oara in finala la un turneu de asemenea anvergura, a doua din acest an, dupa Australian Open. Indiferent de rezultatul meciului din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens, Halep…

- Simona Halep joaca, astazi, pentru un prim titlu de Grand Slam, la Roland Garros, dupa ce se afla pentru a patra oara in finala la un turneu de asemenea anvergura, a doua din acest an, dupa Australian Open. Indiferent de rezultatul meciului din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens, Halep isi…

- "Putem sa schimbam subiectul, Sa vorbim despre vreme, e atat de frumos afara (razand). Daca voi castiga sambata, va voi spune", a raspuns Simona Halep. Halep spune ca evolutia ei a crescut de la meci la meci si a precizat ca obtinut psihic victoria cu Garbine Muguruza, in semifinalele French…

- ROLAND GARROS 2018. "A jucat la un nivel foarte bun, nu a ratat prea mult, a dat foarte putine puncte gratis, loviturile ei au fost foarte, foarte adanci, a fost constant agresiva. Ea a jucat mult pe lovitura mea de dreapta, am avut schimburi bune de mingi, dar ea a avut succes in ceea cea a facut…

- Finala de la Roland Garros a fost decisa, joi seara, la Paris, dupa partida disputata intre tenismenele americane Sloane Stephens și Madison Keys, terminata in doar doua seturi. Simona Halep o va intalni, in actul final al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, ce se va disputa sambata, de la ora…

- Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a trecut destul de greu de nemțoaica Angelique Kerber. Romanca a intrat mai greu in joc, dar a reușit, dupa 2 ore și 16 minute, sa o invinga pe Kerber (12 WTA) cu scorul de 2-1 (6-7,6-3, 6-2) ajungand The post…

- SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA ONLINE LIVE STREAM VIDEO DIGI SPORT. Simona Halep si Karolina Pliskova s-au mai intalnit de sapte ori in circuitul WTA si o data la un meci de Fed Cup. Simona Halep s-a impus de sase ori, iar Karolina Pliskova, doar o data (plus o victorie in Fed Cup). Ultima confruntare…