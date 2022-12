Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost desemnata de Federația Romana de Tenis jucatoarea anului 2022, chiar in plina controversa legata de scandalul de dopaj in care e in prezent implicata. Jucatoarea de 31 de ani, ocupanta locului 10 WTA, e suspendata provizoriu, dupa ce a fost depistata pozitiv cu roxadustat, o substanța…

Federatia Romana de Tenis a stabilit cei mai buni jucatori, pe categorii de varsta, din anul 2022, la senioare fiind aleasa Simona Halep, iar la seniori preferatul fiind Nicholas David Ionel, informeaza News.ro.

- Simona Halep, locul 10 WTA, si Nicholas David Ionel, pozitia 229 ATP, au fost desemnati de Federatia Romana de Tenis (FRT) cei mai buni jucatori din 2022, noteaza Agerpres. Cea mai bine clasata jucatoare romana in ierarhia mondiala in acest moment, Simona Halep (31 de ani), a reusit sa castige in acest…

Presedintele interimar al Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, miercuri, ca se pare ca lucrurile merg pe un fagas bun in procesul de doping al jucatoarei Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la un control efectuat la US Open.

una dintre firmele familiei Simonei Halep a achizitionat la o licitatie un teren in orașul Murfatlar, din judetul Constanta.

- Trei dintre componentele echipei naționale de tenis a Romaniei au ajuns, duminica seara, la Oradea, in vederea partidei cu formația Ungariei, din cadrul Billie Jean King Cup, care va avea loc in Oradea Arena, in zilele de 11 to 12 noiembrie.Cele mai „grabite” au fost Gabriela Ruse, Jaqueline Cristian…

- Jucatoarea de tenis de masa Bernadette Szocs a declarat, marti, ca isi doreste din toata inima ca Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la un control antidoping, sa isi demonstreze cat mai repede posibil nevinovatia. „Imi doresc din toata inima ca Simona Halep sa demonstreze ca nu este vinovata.…

- Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping din Romania (ANAD), a declarat pentru Hotnews ca substanta Roxadustat, descoperita in corpul Simonei Halep , la testul antidoping de la US Open 2022, nu e permisa deloc in organism. Intrebata daca Simona Halep poate sa scape fara suspendarea din…