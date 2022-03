Simona Halep şi Irina Begu, în turul doi la Miami Open. Ora și televizarea Jucatoarele romane de tenis Simona Halep (locul 19 WTA) si Irina Begu (locul 70 WTA) vor evolua, joi, in turul doi al turneului de categorie WTA 1.000 Miami Open. Halep va juca impotriva sportivei Daria Saville (28 de ani), fosta Gavrilova inainte de casatorie si fosta numarul 20 WTA, in prezent pe locul 249 mondial. Meciul va fi al patrulea pe terenul 7 și va incepe in jurul orei 23.00. Confruntarea dintre Halep și Saville va fi transmisa in direct pe Digi Sport 4. Halep si Saville s-au mai intalnit de patru ori pe terneul de tenis. Fostul lider WTA s-a impus de trei ori. In 2016, Halep a castigat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

