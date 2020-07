Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Horia Tecau au caștigat meciul demonstrativ disputat impotriva cuplului Gabriela Ruse/Marius Copil, scor 6-3, 6-4. Duelul a incheiat Winners Cup, prima competiție de tenis organizata in Romania dupa pauza provocata de coronavirus. Evenimentul de la Cluj a fost un real succes. Chiar…

- bull; Turneul Winner Cup, de la Cluj, a fost castigat de Gabriela Ruse, care a invins o in finala pe Irina BeguCompetitia feminina a turneului de tenis Winners Cup, de la Cluj, s a incheiat, astazi, cu succesul Gabrielei Ruse, care a dispus in finala de Irina Begu cu scorul de 6 4, 6 3.Castigatoarea…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) va evolua azi, de la ora 16:30, intr-un meci de dublu mixt din cadrul Winners Open, primul turneu de tenis din Romania de dupa pandemie. Competiția se disputa la Cluj, iar campioana de la Wimbledon din 2019 va face pereche cu Horia Tecau. Cei doi ii vor infrunta pe Marius…

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, și-a anunțat, miercuri, prezența la turneul Winners Open care se va disputa la sfarșitul acestei saptamani la Cluj Napoca.Astfel, Simona Halep va juca duminica, 5 iulie, de la ora 16:30, intr-o partida de dublu mixt alaturi de Horia Tecau. Adversarii celor doi vor fi…

- Digi Sport 2 transmite in DIRECT și in EXCLUSIVITATE Winners Open, de la Cluj-Napoca, in perioada 2-5 iulie. Este primul turneu din Romania la care iau parte sportivii romani, dupa trei luni de pauza neprevazuta. Deși este vorba de un turneu amical, competiția a atras șase nume cunoscute ale tenisului…

- Cei mai cunoscuți jucatori de tenis din țara noastra și-au anunțat participarea la un turneu organizat, saptamana viitoare, la Cluj. Tenisul din Romania repornește cu Winners Open, in 2-5 iulie. Jucatoarele romance pașesc din nou pe terenul de zgura pentru prima competiție cu premii dupa lunile de…

- Sports Festival a anuntat, sambata, organizarea unui turneu amical, intre 2-5 iulie, la Cluj-Napoca, dotat cu premii in valoare de 30.000 de dolari. La Winners Open, care se va disputa fara spectatori, si-au anuntat prezenta si Irina Begu si Gabriela Ruse. Castigatoarea turneului va juca apoi in…

- Simona Halep (28 de ani) revine pe teren la inceputul lunii iulie! E anunțul momentului in tenisul romanesc, numarul doi mondial urmand sa evolueze un meci in cadrul unui turneu amical care va avea loc la Cluj. Pe langa Simona Halep, la turneul de la Cluj vor mai participa nume precum Horia Tecau, Marius…