- Sorana Cirstea (Romania, 39 WTA) a debutat in noul sezon cu o victorie impresionanta, nelasandu-i niciun game adversarei de la WTA Melbourne 2 , Varvara Gracheva. Sorana Cirstea a inceput fantastic sezonul 2022, trecand cu 6-0, 6-0 de o jucatoare aflata in ascensiune, din noua generație. Romanca a reușit…

- Jucatoarele romane fruntase participa la turneele din Australia. Prima victorie romaneasca a fost obtinuta de Irina Bara, in calificari la Melbourne,dar vor urma in zilele urmatoare, piesele grele in frunte cu Simona Halep *In perioada dintre ani, toata lumea buna a tenisului s-a mutat la Antipozi,…

- Jaqueline Cristian a reușit sa atinga o borna importanta în cariera, sportiva noastra aflându-se pe locul 100 WTA (urcare de patru poziții). Simona Halep își pastreaza locul de saptamâna trecuta, iar România are opt sportive printre primele 200 ale lumii. Sportive…

- Simona Halep și Gabriela Ruse au ratat calificarea in sferturile de finala ale probei de dublu, din cadrul turneului de tenis de la Indian Wells, din Statele Unite ale Americii, dupa ce au pierdut, sambata seara, cu 6-2, 5-7, 10-5, in fața jucatoarelor cehe Marie Bouzkova și Lucie Hradecka. Simona Halep,…

- Simona Halep și Gabriela Ruse s-au calificat în optimile probei de dublu de la Indian Wells, iar la finalul duelului Simona a fost numai un zâmbet. Dovada stau postarile facute de fosta lidera a ierarhiei WTA. Indian Wells: Când va avea loc meciul Simonei Halep cu Marta KostyukVictoria…

- Simona Halep (30 de ani, 17 WTA) va participa și in proba de dublu de la Indian Wells. Fostul lider mondial va face pereche cu Gabriela Ruse (23 de ani, 92 WTA), jucatoare proaspat intrata in prima suta mondiala. Simona Halep și Gabriela Ruse au primit un wild-card pentru competița de dublu din California…