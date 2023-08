Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se afla in mijlocul unui scandal de dopaj, dupa ce a fost depistata pozitiv la US Open 2022. Ea este suspendata provizoriu și așteapta verdictul tribunalului independent Sport Resolutions, unde a fost audiata. Dar fostul antrenor al tenismenei a anunțat care va fi soarta sportivei dupa…

- Simona Halep a fost audiata la Londra de catre tribunalul Sport Resolutions și este in așteptarea unui verdict in ceea ce privește suspendarea din tenis in cazul de dopaj. Fosta lidera mondiala incearca sa se detașeze de situația dificila și se afla in vacanța in Italia.

- Simona Halep este suspendata provizoriu de aproape 11 luni și inca așteapta verdictul de la judecata de la tribunalul Sport Resolutions. Sportiva din Romania are in fața trei scenarii, dar in niciunul dintre ele, acuzațiile nu vor fi „șterse”, asta deși șeful Antidopingului din Statele Unite (USADA)…

- Simona Halep se antreneaza de zor in speranța ca va primi cat mai curand un verdict favorabil de la tribunalul Sport Resolutions. Se pregatește fara Patrick Mouratoglou. Antrenorul se afla in vacanța și se bronzeaza pe plajele din Grecia, iar imaginile cu el au ajuns pe rețelele sociale. Patrick Mouratoglou,…

- Simona Halep se antreneaza intens, in asteptarea verdictului in procesul de dopaj. Romanca a postat un videoclip in care este surprinsa in sala de forta. Postarea i-a facut imediat pe fani sa se intrebe daca „Simo” se pregateste de revenirea pe terenul de tenis. Simona Halep a fost audiata la sfarsitul…

- Simona Halep (31 de ani, locul 54 WTA) a postat un mesaj cu substrat inaintea verdictului in procesul pentru dopaj! Au trecut mai bine de doua saptamani de la audierea sportivei, iar decizia poate veni dintr-un moment in altul.Simona Halep a realizat care sunt lucrurile cu adevarat importante in viața,…

- Simona Halep (31 de ani, 54 WTA) a fost audiata la Londra in procesul de dopaj, pe 28 și 29 iunie si asteapta verdictul in cazul de dopaj. In așteptarea verdictului venit de la Sport Resolutions, tribunalul independent de la Londra, unde au avut loc audierile in cazul de dopaj al Simonei Halep (31 de…

- Simona Halep așteapta verdictul dupa ce a fost audiata de tribunalul Sport Resolutions in cazul de dopaj, iar Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) a reacționat dupa ce avocații fostei lidere mondiale au cerut ca aceasta sa nu fie suspendata.