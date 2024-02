Simona Halep și-a luat avocat de la Los Angeles pentru procesul de la TAS Audierea in cadrul arbitrajului privind procedurile de arbitraj a Simonei Halep impotriva Agentiei Internationale pentru Integritate in Tenis (ITIA) va avea loc de miercuri pana vineri, la sediul Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) din Lausanne, Elvetia. Simona Halep spera la o reducere a supendarii de patru ani pentru dopaj, mai ales ca a apelat la un avocat cunoscut din Los Angeles. Partile, martorii si expertii vor participa la audiere atat personal, cat si la distanta, inclusiv Halep, care va fi prezenta in persoana, a anunțat TAS. Audierea va avea loc cu usile inchise, neexistand o solicitare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Audierile privind procedurile de arbitraj inițiate de jucatoarea de tenis Simona Halep, 32 de ani, impotriva Agentiei Internationale pentru Integritate in Tenis (ITIA) vor avea loc de miercuri, 7 februarie, pana vineri, la sediul TAS din Lausanne, a informat Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Elveția,…

- Intr-un comunicat de presa remis GSP.RO, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a informat ca audierile Simonei Halep vor incepe la 09:30, ora locala, pe 7 februarie și sunt preconizate sa se incheie pe 9 februarie, in jur de ora 15:30. Completul este compus din Annabelle Bennett (Australia), președinte,…

