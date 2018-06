Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a caștigat, sambata in premiera, turneul de Grand Slam de la Roland Garros! Este primul trofeu de Mare Șlem al liderului mondial, dupa 4 finale jucate, dintre care 3 la Paris. In fața lui Sloane Stephens, care, in iulie 2017, era pe locul 957 WTA, Halep a pierdut primul set. Stephens, locul…

- Simona Halep joaca sambata, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO TV și Eurosport, cea de-a patra finala de Mare Șlem a carierei. De data aceasta o intalnește pe Sloane Stephens, dupa ce in trecut s-a inclinat in fața Mariei Șarapova, Jelenei Ostapenko, la Paris, și a lui Caroline…

- Ce a spus Simona Halep despre finala cu Sloane Stephens. ”Este chiar nemaipomenit”. La conferința de presa de la finalul meciului cu Muguruza, Simona Halep i-a rugat pe ziariștii straini sa nu-i mai aminteasca de faptul ca nu a caștigat niciun trofeu de Mare Șlem pana acum. ”Simt ca am muncit bine,…

- Finala de la Roland Garros a fost decisa, joi seara, la Paris, dupa partida disputata intre tenismenele americane Sloane Stephens și Madison Keys, terminata in doar doua seturi. Simona Halep o va intalni, in actul final al turneului de Mare Șlem de la Roland Garros, ce se va disputa sambata, de la ora…

- Simona Halep joaca, astazi, finala turneului de la Roma, impotriva Elinei Svitolina, care a invins-o anul trecut in aceeși competiție și in aceeași faza. Actualul loc 1 mondial joaca cea de-a treizecea finala din cariera, dar nu ar fi putut ajunge aici fara ajutorul unui milionar din orașul sau natal,…

