Stiri pe aceeasi tema

- Eligibila pentru Jocurile Olimpice, Patricia Țig nu va participa la competiția de la Tokyo, care va avea loc intre 23 iulie și 8 august. Sportiva clasata pe locul 61 WTA și-a motivat refuzul invocand probleme medicale, informeaza TVR.Patricia Țig a afirmat ca nu regreta ca nu va participa la JO din…

- Simona Halep se casatorește. Tenismena de 29 de ani a fost ceruta de soție de iubitul ei, Toni Iuruc, un om de afaceri, anunța presa de peste Prut. Sportiva a postat pe rețelele de socializare poze cu inelul de logodna.

- Fostul lider WTA, Simona Halep s-a logodit cu iubitul sau, Toni Iuruc. Sportiva si logodnicul sau le-au aratat prietenilor o fotografie in care Halep apare cu inelul pe deget. Citește și: Veste mare in lumea tenisului - Simona Halep a fost ceruta de soție Nadia Comaneci, care…

- Simona Halep a primit inelul de logodna! Tony Iuruc a cerut-o de soție. Cea mai cunoscuta tenismena romanca i-a spus ”DA” iubitului sau. Omul de afaceri i-a daruit un inel cu diamant. In ciuda diferenței de 13 ani dintre ei, cei doi formeaza un cuplu sudat de mai mulți ani deși mulți au crezut ca relația…

- Tenismena a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Toni Iuruc.Simona a acceptat pe loc si a primit si un inel de logodna de la viitorul sot, scrie ziare.com .Toni Iuruc este un om de afaceri machedon, cu 13 ani mai mare ca Simona Halep, si este divortat.

- Simona Halep (29 ani) i-a spus DA lui Toni Iuruc (42 ani)! Sportiva noastra a fost ceruta in casatorie cu un superb inel cu diamant! Simona Halep și Toni Iuruc formeaza un cuplu de mai mulți ani, cu toate ca diferența de varsta dintre ei, de 13 ani, i-a facut pe unii fani ai sportivei sa creada ca relația…

- Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a spus pentru Gazeta ca i-au prins bine meciurile de la Madrid, dar și ca are nevoie de o revigorare mintala dupa 20 de zile petrecute in bula. Sportiva din Romania a fost eliminata in optimile competiției de Elise Mertens (25 de ani, 16 WTA), scor 6-4, 5-7, 5-7.…

- Simona Halep și Toni Iuruc și-au terminat recent vila, iar rezultatul este fabulos. Sportiva și-a dus și antrenorul, pe Cahill, in vizita la palatul din Primaverii, inainte de a merge pe teren pentru a se antrena. Simona Halep are cu ce se mandri. Sportiva și iubitul dețin o vila fabuloasa in Primaverii…