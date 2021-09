Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (11 WTA, 29 de ani) a anunțat turneele la care va evolua in ultima parte a anului 2021. Sportiva originara din Constanța va participa la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, programat in perioada 6 – 17 octombrie. Halep a caștigat ediția din 2015. Turneul are premii totale in valoare de 8.761.725 dolari. Ulterior, Simona Halep va participa la Kremlin Cup, turneu din Moscova (Rusia), programat in intervalul 18 – 24 octombrie. Romanca a caștigat și aici un titlu, in 2013. Halep va participa și la un turneu din Romania – Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.…