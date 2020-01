Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va infrunta pe belarusa Arina Sabalenka in sferturile de finala ale turneului WTA de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 848.000 de dolari, dupa ce aceasta din urma a trecut, miercuri, de americanca Bernarda Pera cu 7-6 (4), 6-2. …

- Simona Halep a obținut prima victorie in 2020, dupa 6-4, 7-5 in fata australiencei Ajla Tomljanovic, marti, in optimi turneului de tenis de la Adelaide (Australia)Aflata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, Simona Halep anuntat ca va dona 200 de dolari de fiecare data cand il va…

- Simona Halep, 28 de ani și numar 4 mondial, s-a calificat in sferturi la WTA Adelaide, acolo unde o va intalni pe invingatoarea dintre bielorusa Aryna Sabalenka și croata Bernarda Pera. Simona Halep a apelat la Darren Cahill in ambele seturi ale meciului caștigat cu australianca Ajla Tomljanovic, 6-4,…

- Simona Halep a calculat ca l-a enervat de zece ori pe Darren Cahill in timpul meciului disputat, marti, cu Ajla Tomljanovic, astfel ca va dona 2.000 de dolari pentru victimele incendiilor de vegetatie din Australia. Victoria din optimile turneului de la Adelaide ii asigura romancei un premiu brut de…

- Simona Halep s-a impus în fața australiencei Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 7-5, ajutata fiind și de sfaturile lui Darren Cahill. Românca i-a mulțumit antrenorului sau dupa meci: "Sfaturile lui m-au ajutat cu adevarat azi, îti multumesc <D>!"."A fost un meci greu,…

- Simona Halep a spus ca a avut parte de un meci infernal. "A fost un meci greu, cu siguranta. De fapt ma asteptam la asta pentru ca am mai jucat de doua ori impotriva ei si ambele partide au fost foarte grele. Sunt foarte fericita ca am trecut, este foarte important sa castigi primul meci al…

- Tenismena australiana Ajla Tomljanovic (26 de ani, 52 WTA) a prefațat duelul cu Simona Halep, care va avea loc marți, in turul secund al intrecerii WTA Premier din Adelaide, spunand ca se simte pregatita pentru confruntarea cu sportiva din Romania, anunța MEDIAFAX.Tomljanovic, beneficiara…