- Jucatoarea romana Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat in semifinalele turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a spulberat-o pe estoniana Anett Kontaveit cu 6-1, 6-1, miercuri, la Melbourne. Halep a atins pentru a doua oara semifinalele la…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o pe estona Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA), scor 6-1, 6-1, dupa 54 de minute de joc și s-a calificat in semifinalele Australian Open 2020. Adversara Simonei se va alege din meciul Garbine Muguruza (32 WTA) și Anastasia Pavlyuchenkova (30 WTA). Jim Courier,…

- Garbine Muguruza (32 WTA), fost lider mondial și deținatoare a doua trofee de Mare Șlem, e din nou in sferturi de finala intr-un turneu major, dupa o pauza de aproape doi ani. Iberica poate fi adversara Simonei Halep (28 de ani, 3 WTA) in semifinalele Australian Open. Simona Halep joaca miercuri dimineața,…

- Simona Halep va juca in sferturile de finala ale Australian Open cu estona Anett Kontaveit, pe care a mai intalnit-o de doua ori in cariera, ambele meciuri incheindu-se cu victoria romancei. Meciul va avea loc miercuri dimineata, la ora 2:00, iar castigatoarea o va infrunta in semifinala pe…

- Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, a debutat in aceasta dimineața. Ediția din 2020 propune cateva teme interesante de discuție, de la Simona Halep și șansele ei la trofeu, pana la problemele climatice din Australia și batalia in trei Nadal-Djokovic-Federer. Mai jos sunt cele mai…

- Dupa eliminarea din sferturi de la turneul de la Adelaide, Simona Halep a declarat ca niciodata nu a jucat bine in aceasta perioada, dar ca se simte pregatita pentru Australian Open, noteaza gsp.ro.Simona Halep a fost invinsa in sferturi de finala la turneul de la Adelaide de bielorusa Aryna Sabalenka,…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) se antreneaza la Adelaide, Australia, cu acoperișul tras. Poate fi un exercițiu necesar inaintea Australian Open, daca incendiile vor continua sa se extinda in apropiere de Melbourne. Simona Halep pregatește debutul in noul sezon. Prima partida va fi una demonstrativa.…

- Daneza Caroline Wozniacki a anuntat, vineri, ca Australian Open 2020 va fi ultimul turneu din cariera sa. Fostul lider mondial se va desparti de lumea tenisului profesionist pe terenurile care i-au adus, in 2018, singurul titlu de Mare Slem al carierei.