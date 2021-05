Stiri pe aceeasi tema

- Simona a avansat in aceasta faza a competitiei dupa ce a invins o in turul secund pe Saisai Zheng.Simona Halep 3 WTA o va intalni pe Elise Mertens Belgia, 16 WTA in optimile turneului de la Madrid.Campioana din Constanta a avansat in aceasta faza a competitiei dupa ce a invins o in turul secund pe Saisai…

- Simona Halep, numarul trei mondial, s-a calificat fara emotii in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.549.105 euro, duminica, dupa ce a invins-o pe chinezoaica Saisai Zheng, cu scorul de 6-0, 6-4. Halep (29 ani, 3 WTA) a obtinut victoria intr-o ora si…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (3WTA) s-a calificat in turul secund al turneului WTA 1000 de la Madrid, desfașurat in aceasta perioada, dupa ce a invins-o pe iberica Sara Sorribes Tormo (46 WTA), cu scorul scor 6-0, 7-5. Cu cine joaca Simona Halep la turneul lui Ion Țiriac In cea de-a doua runda a…

- Vești bune din tenisul romanesc. Sorana Cirstea a castigat turneul WTA de la Istanbul, romanca invingand in marea finala pe belgianca Elise Mertens, scor 6-1, 7-6. Castigatoarea turneului va obtine 29.200 de dolari si 280 de puncte, iar invinsa din finala va primi 16.398 de dolari si 180 de puncte.…

- Cehoaica Marketa Vondrousova va fi adversara romancei Simona Halep in optimile de finala ale turneului de tenis de la Stuttgart (WTA 500), dotat cu premii totale de 565.530 de dolari. Marketa Vondrousova, 21 de ani, locul 20 WTA, a invins-o miercuri pe compatrioata sa Marie Bouzkova (22…

- Simona Halep și Angelique Kerber au invins, vineri seara, in primul tur al probei de dublu feminin, de la turneul de tenis WTA de la Miami, cuplul alcatuit din belgianca Elise Mertens și bielorusa Aryna Sabalenka, capi de serie numarul 1, calificandu-se in optimile de finala. Perechea alcatuita…

- ​Numarul trei mondial, Simona Halep participa atat la simplu, cat și la dublu in cadrul Turneului WTA 1000 de la Miami. Astfel, Halep va face pereche cu Angelique Kerber (26 WTA).Simona Halep și Angelique Kerber, tripla campioana de Grand Slam, le vor infrunta pe Elise Mertens și Aryna Sabalenka pentru…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, o va intalni pe Iga Swiatek in optimile de finala ale turneului Australian Open, dupa ce poloneza a trecut de frantuzoaica Fiona Ferro cu 6-4, 6-3, vineri, la Melbourne, in runda a treia. Halep (29 ani), a doua favorita, a reusit sa castige…