- Elina Svitolina (5 WTA) și Daria Kasaktina (27 WTA) se infrunta astazi, dupa ora 22:10, pentru un loc in optimile de finala de la US Open, liveSCORE pe GSP.ro. Caștigatoarea va juca impotriva Simonei Halep (29 de ani, 13 WTA). Disputa dintre Svitolina și Kasaktina este programata pe arena Grandstand,…

- Simona Halep, locul 13 WTA, a trecut de kazaha Elena Rybakina, locul 20 WTA, scor 7-6(11), 4-6, 6-3 și s-a calificat in șaisprezecimile de finala ale turneului de la US Open, transmite Gazeta Sporturilor.Simona Halep a inceput ezitant meciul, cedand primele trei game-uri, sub forța loviturilor de forehand…

- Simona Halep a invins-o pe Elena Ribakina din Kazahstan, 7-6 (11), 4-6, 6-3 , și a ajuns pentru a treia oara in cariera in turul 4 de la US Open. Meciul dintre Halep și Ribakina , din turul al treilea de la US Open 2021, a fost primul de pe Louis Armstrong Arena și a durat 2 ore și 22 de minute. Primul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (29 ani, 13 WTA), cap de serie 12, s-a calificat in optimi la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, dupa ce a trecut, vineri, la New York, de kazaha Elena Ribakina (22 ani, 20 WTA), in trei seturi, scor 7-6 (11), 4-6, 6-3.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Elena Ribakina in runda a treia a turneului US Open, dupa ce kazaha a invins-o pe Caroline Garcia (Franta) cu 6-1, 6-4, miercuri, la New York.

- Simona Halep, locul 13 WTA si cap de serie numarul 12, va evolua, miercuri, nu inainte de ora 19.00, in turul al doilea al US Open, cu sportiva Karolina Kucoca, locul 111 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. Acest meci este al doilea pe terenul 17, dupa intalnirea dintre ucraineanca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe Jessica Pegula in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.114.989 de dolari, dupa ce americanca a trecut, marti, de Camila Giorgi (Italia) cu 6-2, 6-2. Pegula (27 ani, 30 WTA) a obtinut…

- Americanca Danielle Collins (36 WTA) a cucerit duminica turneul WTA 500 de la San Jose (SUA). Collins o poate întâlni pe Simona Halep în turul al doilea la Montreal. Collins a învins-o, în finala, cu scorul de 6-3, 6-7 (10), 6-1, pe rusoaica Daria Kasatkina, locul…