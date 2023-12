Simona Halep se teme ca va fi nevoita sa se retraga. Dubla castigatoare de Grand Slam a vorbit din nou despre cazul sau de dopaj. Romanca a primit o suspendare de patru ani, dupa ce testul anti-doping de la US Open 2022 a iesit pozitiv la roxadustat. Acum, singura speranta a Simonei Halep se leaga […] The post Simona Halep se teme ca va fi nevoita sa se retraga din tenis: „Probabil va fi sfarsitul carierei mele” appeared first on Antena Sport .