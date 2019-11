Sportiva de pe locul 4 al clasamentului WTA a donat o suma consistenta de bani, 20.000 de euro, pentru un proiect dedicat in exclusivitate copiilor, ”Tenis in școala ta”, anunța ziare.com. Planul de dezvoltare aparține Federației Romane de Tenis și Ministerului Educației Naționale, și are, in primul rand, rolul de a atrage copiii catre sport. In al doilea rand, proiectul poate identifica tinerii cu potențial in vederea valorificarii capacitaților lor, potrivit Mediafax.

Citește și: Decizie definitiva- Alina Bica a fost condamnata

Concret, ”Tenis in școala ta” se va desfașura dupa…