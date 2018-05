Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, N.3 mondial, s-a calificat in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut joi in doua seturi, 6-4, 6-3, de frantuzoaica Fiona Ferro, locul 257 WTA, beneficiara a unui wild card. Castigatoare in 2016 la Roland Garros,…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, liderul mondial in clasamentul WTA o intalneste astazi, in turul secund al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului pe jucatoarea din SUA Taylor Townsend 22 ani, 72 WTA . Reamintim ca, Simona Halep a trecut in primul tur al competitiei de la…

- Simona Halep a avut nevoie de trei seturi pentru a o invinge pe Alison Riske si a-si rezerva o intalnire cu o alta americanca, Taylor Townsend, in turul al doilea de la Roland Garros. Iar inainte sa intre pe teren si sa joace pentru calificarea in turul al treilea, Simona le-a acordat un amplu interviu…

- Simona Halep va juca impotriva lui Taylor Townsend, joi, 31 mai, la o ora ce urmeaza sa fie stabilita ulterior de organizatori. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, in 2017, la Cincinnati, pe hard. Atunci a fost Simona Halep - Taylor Townsend 6-4, 6-1. Simona…

- Mihaela Buzarnescu, locul 33 WTA si cap de serie numarul 31, s-a calificat, miercuri, fara problem, in turul trei la Roland Garros, al doilea turneul de Mare Șlem al anului. La randul ei, Simona Halep, liderul ierarhiei feminine, a acces și ea in aceasta faza a competiției. Cu destul emoții in prima…

- Rusoaica Maria Sharapova, fostul lider mondial al tenisului feminin, a reusit marti o calificare cu emotii in turul 2 al turneului de Mare Slem de la Roland Garros , dupa 6-1, 4-6, 6-3 de olandeza Richel Hogenkamp, locul 133 WTA, care a condus cu 3-0 in setul decisiv, informeaza Agerpres. Sharapova,…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova s-a calificat cu emotii luni in turul 2 al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa un meci de trei seturi cu mult mai slab cotata paraguayana Veronica Cepede, 3-6, 6-1, 7-5. Petra Kvitova, fost N.2 mondial, este locul 8 WTA, iar Veronica Cepede se afla…

- Simona Halep iși continua ”pregatirile” pe zgura in perspectiva atacului turneului de la Roland Garros. Dupa ce a prins doar sferturile de finala la Madrid, liderul WTA debuteaza azi la Roma, in turul secund, contra unei adversare extrem de puternice Naomi Osaka (21 WTA)