#ConstantaEsteBine: O veste buna

O veste bunaDoar ne aflam in ziua de "Bunavestire", nu i asa Si avem nevoie de vesti bune, pentru ca primim continuu vesti mai putin bune.Am aflat astazi un concept pe care doresc sa l impartasesc cu voi toti, cei care apreciati o veste buna.Un concept legat de notiunea de "impecabilitate" despre care am mai discutat si in alte postari.A… [citeste mai departe]