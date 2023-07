Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost audiata saptamanile trecute in procesul de dopaj in care este implicata, iar acum așteapta sa afle care va fi suspendarea pe care o va primi (sunt șanse minime sa scape fara o sancțiune).

- Simona Halep a fost audiata in cazul de dopaj in care este implicata inca din toamna anului 2022. Sportiva așteapta acum un verdict din partea Tribunalului Sports Resolutions. Raspunsul audierii ar fi trebuit sa vina pe 13 iulie, insa, fiind un caz complicat, acesta pare ca intarzie. In fața instanței,…

- Simona Halep a fost in sfarșit audiata de tribunalul Sport Resolutions dupa șapte luni de așteptare. Directoarea Agenției Naționale Anti-Doping, Gabriela Andreiașu, a acordat un interviu in care a dat detalii de la aceasta infațișare, dar a dezvaluit și care este termenul minim in care este așteptat…

- Simona Halep a fost audiata miercuri, 28 iunie, la Tribunalul din Londra in procesul de dopaj , scrie digisport.ro, precizand ca audierea va continua si ca un verdict ar urma sa fie pronuntat in aproximativ doua saptamani. Sportiva, alaturi de avocati sai, a incercat sa isi demonstreze nevinovatia,…

- Simona Halep a pierdut un mare contract de sponsorizare dupa acuzațiile de dopaj La testul de doping de la US Open 2022, Simona Halep a fost testata pozitiv cu roxadustat și suspendata provizriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, sub acuzații de dopaj. Pe durata suspendarii, Simona…

- Simona https://www.stiripesurse.ro/tag/halepa rabufnit din nou pe Facebook la adresa ITIA: Justiția amanata este dreptatea refuzata, a postat romanca.Din start, este important sa menționam ca Halep nu este singura persoana care a fost nedreptațita prin amanarile repetate ale audierilor. Recent, celebrul…

- Simona Halep s-a declarat nemulțumita fața de intarzierea judecarii cazului sau de catre ITF, iar forul internațional a fost contactat de jurnaliștii de la The Guardian pentru a comenta afirmațiile fostei lidere WTA.