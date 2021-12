Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a castigat ancheta organizata de site-ul WTA pentru cea mai frumoasa lovitura a anului in circuitul profesionist feminin, informeaza wtatennis.com. Constanteanca a obtinut distinctia dupa ce a castigat ancheta pentru cea mai frumoasa lovitura a lunii octombrie,…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu, campioana de la US Open și noua imagine Dior a fost invinsa de ucraineanca Marta Kostiuk, relateaza Agerpres. In urmatoarea etapa, frumoasa Emma Raducanu trebuie sa o intalneasca pe Simona Halep in cadrul turneului Transylvania Open. Astfel, in urma acestei…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 19 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Moscova (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 de dolari. Cap de serie nr. 8, constanteanca a invins-o, in optimi, scor 6-1, 7-6…

- Fostul lider mondial s-a vaccinat la începutul lui 2021 cu ambele doze de Pfizer și a anunțat ca va face a 3-a doza de vaccin la finalul sezonului de tenis. Jucatoarea de tenis a declarat ca turneul WTA Transylvania Open este ultimul din acest sezon și dupa aceea se va vaccina cu a 3-a…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 17 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.150.470 de dolari. Desemnata cap de serie nr. 11, Simona Halep a fost…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 17 WTA) s-a calificat in turul trei al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California; SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.150.470 de dolari, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 7-6 (2), 6-1, pe ucraineanca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a implinit, astazi, varsta de 30 de ani. Noaptea, sportiva a primit in camera in care dormea un buchet de flori de la soțul sau, Toni Iuruc. Ea a anuntat ca, pe l

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep, care implineste luni, 27 septembrie, varsta de 30 de ani, ocupa locul 15 in clasamentul WTA, dat luni publicitatii. Fata de saptamana precedenta, Simona Halep este in coborare o pozitie. Top 5 WTA 1. Ashleigh Barty (Australia) 9.726 puncte2. Arina Sabalenka…