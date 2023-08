Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportiva inca mai așteapta o decizie in cazul de dopaj al Simonei Halep, dar, pana la urma, viața merge mai departe. Asta se pare ca face și Simona Halep, surprinsa langa un barbat celebru la Mamaia. Deși au existat ceva zvonuri, nu se știe concret daca cei doi formeaza un cuplu. Oricum, apariția…

- Simona Halep se confrunta cu o schimbare semnificativa in cariera sa: incepand de saptamana viitoare, va ieși din top 500 al clasamentului WTA. Cu toate acestea, veștile rele nu se opresc aici.In așteptarea unui prim verdict in urma procesului desfașurat la Sports Resolutions, Simona Halep nu are…

- Simona Halep este suspendata din tenis de la finalul lunii octombrie, din cauza unui test pozitiv cu Roxadustat, efectuat pe durata US Open 2022. Dupa mai bine de 6 luni, romanca a fost in sfarșit audiata, iar ANAD a transmis cand va primi un verdict in acest caz.

- Unul dintre cei mai reputați jurnaliști polonezi specializați in tenis a realizat un material despre situația Simonei Halep și a concluzionat ca forurile internaționale ar fi trebuit sa reacționeze cu mai multa promptitudine.

- Irina Begu a vorbit despre cazul de dopaj in care este implicata Simona Halep, sportiva clasata pe locul 29 in ierarhia WTA spunand, printre altele, ca nu ințelege de ce s-a amanat in trei randuri audierea fostei lidere mondiale.

- Ilie Nastase (76 de ani), primul #1 din istoria ATP, a lansat acuzații serioase in direcția celor de la ITF, instituție despre care spune ca tergiverseaza cu buna știința judecarea cazului de dopaj in care e implicata Simona Halep. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala…

- Petru-Alexandru Luncanu, 34 de ani, a primit o suspendare de cinci ani pentru trucare de meciuri in 2017, 2019 și 2021 In așteptarea audierii Simonei Halep de catre ITIA, organismul a emis, ieri, o sentința in cazul lui Petru-Alexandru Luncanu, jucator care a jucat și in Cupa Davis pentru Romania. Acesta…

- Este tot mai clar ca Simona Halep nu renunța la gandul de juca tenis de performanța, deși se confrunta cu acuzații grave de dopaj și de „iregularitați” in pașaportul biologic. Sportiva din Romania se antreneaza la academia lui Patrick Mouratoglou și a jucat un meci de pregatire cu partenera de dublu…