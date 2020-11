Simona Halep s-a vindecat de coronavirus Simona Halep nu mai are coronavirus. Locul 2 WTA a anunțat pe internet ca s-a vindecat și ca este suta la suta recuperata. „Suta la suta recuperata”, a scris Halep pe Twitter. Simona Halep a anunțat pe 31 octombrie ca a fost diagnosticata cu Covid-19. „Buna tuturor, am vrut sa va anunt ca am testata pozitiv la COVID-19. Ma autoizolez acasa si ma recuperez bine dupa simptome usoare. Ma simt bine… vom trece prin asta impreuna”, a scris Halep, la acel moment, pe retelele de socializare. The post Simona Halep s-a vindecat de coronavirus appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 2 WTA, a anuntat, luni, pe retelele de socializare ca s-a vindecat de Covid-19. "Suta la suta recuperata", a scris ea pe Twitter. "Deci putem incepe pregatirea dinaintea sezonul (n.r. - 2021)", a comentat antrenorul jucatoarei, Darren Cahill. "Pentru…

- Simona Halep a anunțat, luni, pe contul personal de Twitter ca a scapat de coronavirus. Ce spune Simona Halep pe contul personal de Twitter:100%recovered. \uD83D\uDE1C✌\uD83C\uDFFC pic.twitter.com/u1dRlIRU1J— Simona Halep (@Simona_Halep) November 9, 2020 La puțin timp dupa postarea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial in acest moment, a anuntat, intr-o postare pe Twitter, ca a fost testata pozitiv la noul coronavirus. The post Simona Halep a fost testata pozitiv la COVID-19 appeared first on Puterea.ro .

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a anunțat, pe contul ei de Twitter, ca s-a infectat cu noul coronavirus.”Salutare tuturor, vreau sa anunț ca am fost testata pozitiv cu Covid-19. M-am auto-izolat acasa și recuperarea merge bine, cu simptome ușoare. Ma simt bine... vom trece cu bine prin…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a anunțat in urma cu scurt timp ca a fost testata pozitiv cu COVID-19. „Salutare, tuturor! Am vrut sa va anunt ca am fost testata pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasa si sunt in recuperare, dupa ce am avut simptome usoare. Ma simt bine, vom trece peste asta impreuna”,…

- Margaritis Schinas, unul din vicepreședinții Comisiei Europene, a fost diagnosticat cu coronavirus. Anunțul a fost facut pe Twitter. Margaritis Schinas este insarcinat cu promovarea modului de viața european. Este al doilea caz de coronavirus depistat in cadrul Comisiei Europene. „Tocmai am aflat ca…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a fost testat pozitiv la testul pentru noul coronavirus. Inca nu este clar de unde a contactat șeful statului infecția. Anunțul a fost facut intr-un mesaj pe Twitter care a fost citat de Reuters, dpa și AFP. Conform ministrului secretar de stat pentru administratia…

- Comisar european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret, Maria Gabriel, a anuntat sambata, 10 octombrie, ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19 in urma unui al doilea test pe care l-a efectuat dupa ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa, a informat Agerpres.”Dupa…