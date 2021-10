Simona Halep s-a mutat, în sfârșit, la casa ei. Cum arată fauloasa sa vilă din cartierul Primăverii Proaspat devenita soție, Simona Halep s-a mutat, in sfarșit la casa ei! Una așa cum i-a dorit-o, unica, situata in cea mai cautata zona din București pe segmentul rezidențial de lux, selectul cartier Primaverii. Dupa un șantier ce a durat mai mult de un an, vila, una istorica, a fost renovata aproape complet, dar pastrand stilul neoclasic. Conform specialiștilor in domeniul consultanței imobiliare, o astfel de vila a costat peste jumatate de milion de euro, iar amenajarea sa, inclusiv cea interioara, a mai costat alte cateva sute de mii de euro. Catalin Maruța și Andra, casa de 800.000 euro. Prezentatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

