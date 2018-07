Simona Halep s-a intors resemnata de la Wimbledon, unde a fost eliminata in turul 3 de taiwaneza Su-Wei Hsieh, 32 de ani, locul 48 WTA, scor 6-3, 4-6, 5-7, dupa ce in decisiv a condus cu 5-2. Numarul 1 mondial in tenisul feminin a recunoscut ca trecerea de la zgura la iarba a fost dificila. „Da, cu siguranta a fost mai putin bine ca n-am avut un meci inainte, dar a fost si bine, pentru ca n-am avut timp sa am meciuri, ca am mers spre finala la Roland Garros. Nu poti sa le ai pe toate. M-am simtit bine, a fost bucurie foarte mare ca am castigat la Roland Garros, dar am fost super concentrata pe…