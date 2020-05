Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul 2 in clasamentul WTA, a anuntat ca se va retrage din sport in momentul in care va iesi din Top 10 mondial. Ea considera ca mai poate performa doi-trei ani la cel mai inalt nivel. Indragita sportiva vorbește despre dificultațile din cariera sa, dar și despre norocul de a avea alaturi…

- Simona Halep le-a pregatit fanilor tenisului o provocare ucigatoare. Recunoscuta pentru conditia sa fizica si temuta in circuit pentru viteza cu care acopera linia de fund a terenului in defensiva, campioana de la Wimbledon a prezentat un exercitiu pentru „picioare vesele“.

- Aflata in izolare de mai multe saptamani alaturi de familie si de prietenul ei, Simona Halep nu a ramas indiferenta fata de lupta doctorilor din aceasta perioada de pandemie si a anuntat ca a donat 30.000 de euro pentru spitalele care trateaza cazuri de Covid 19. Este a doua donatie a sportivei pentru…

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, se afla in autoizolare acasa, la Constanța. Ca sa-i ”omoare” timpul, sportiva a trecut la...fotbal.Concret, Simona Halep a luat un sul de hartie igienica și a jonglat cu el precum un fotbalist profesionist.Sportiva clasata pe locul 2 in topul mondial al jucatoarelor de…

- Tenismena romana Simona Halep nu este indeferenta de criza provocata de COVID-19. Sportiva a anunțat pe o rețea de socializare ca va dona o suma de bani pentru achiziționarea echipamentelor și materialelor medicale necesare.

- Simona Halep a intrat in lupta impotriva coronavirusului. Sportiva a anunțat ca a donat o suma de bani pentru „achizitionarea echipamentelor si materialelor necesare”. „Din pacate, traversam cu totii o perioada foarte grea, cu incercari noi pe care cu greu le-am fi putut imagina in urma cu cateva luni.…

- Simona Halep si Toni Iuruc au fost surprinsi de SpyNews in timpul unei plimbari romantice prin centrul Bucurestiului. Cei doi s-au tinut de mana pe tot parcursul plimbarii, au luat masa la un restaurant de fite, dar cel mai important, au fost surprinsi sarutandu-se cu foc! Simona Halep, ANUNT-SOC…

- Simona Halep, 28 de ani, se considera implinita din punct de vedere profesional, dar spune ca in plan personal mai are de așteptat pentru a fi pe deplin realizata. ”Legat de profesie toate mi s-au indeplinit, iar personal o sa o spun, chiar daca vor aparea un milion de articole pe aceasta tema: singurul…