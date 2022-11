Stiri pe aceeasi tema

- Avocații Paul Ciucur și Dan Mihai, de la Sport Resolutions, agenția londoneza de soluționare a litigiilor din sport, au anunțat miercuri, la TVR, ca Simona Halep a fost acuzata oficial de dopaj cu roxadustat, la US Open 2022. Fostul lider WTA are 20 de zile la dispozitie pentru a contesta actul de acuzare…

