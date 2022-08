Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat campioana la Toronto, Simona Halep a parut obosita in timpul meciului cu Anastasia Potapova, dar și-a respectat statutul de favorita și s-a impus in fața rusoaicei, scor 6-4, 3-6, 6-3. Eleva lui Patrick Mouratoglou a obținut calificarea in turul doi al turneului „WTA „1000” de la Cincinnati…

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul secund de la Cincinnati, dupa victoria din primul tur in fața medaliatei cu aur de la JO de la Tokyo, Belinda Bencic, scor 6-2, 6-7(3), 6-4. Cirstea a revenit in circuit cu victorie. Dupa ce a ratat turneul de la Toronto din cauza infectarii cu Covid-19, Cirstea…

- Un nou turneu la care ia parte Simona Halep 30 de ani, 6 WTA peste Ocean.Campioana de la Toronto incepe intrecerea de la Cincinnati, in care, in primul tur, se va duela cu Anastasia Potapova 21 de ani, 54 WTA .Initial, constanteanca trebuia sa o intalneasca la debutul in competitie pe Karolina Muchova…

- Simona Halep - Anastasia Potapova este prima confruntare a jucatoarei noastre, proaspat campioana la Toronto, in turneul de la Cincinnati. Numar 6 WTA, Simona Halep se folosește de turneul de la Cincinnati pentru pregatire inainte de US Open 2022;Anastasiei Potapova (21 de ani, 54 WTA) i-a luat locul…

- Simona Halep s-a calificat in turul al doilea al turneului de la Toronto! Simona Halep, dubla campioana, a cedat doar doua game-uri in fața Donnei Vekic in primul tur al Openului Bancii Naționale. Cap de serie numarul 15, sportiva romana nu a pierdut timpul, invingand-o pe Donna Vekic cu 6-0, 6-2. Meciul…

- Simona Halep, a 15-a favorita de la Toronto, s-a calificat luni in turul al doilea la turneul de 1000 de puncte dupa ce a trecut in minimum de seturi de croata Donna Vekic, scor 6-0, 6-2. Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 15, a obtinut victoria in 61 de minute. In primul set, Halep a evoluat…

- Simona Halep (30 de ani,18 WTA) a caștigat, scor 6-4, 6-1, partida cu poloneza Magdalena Frech (24 de ani, 92 WTA), disputata sambata din turul 3 de la Wimbledon 2022. In optimi, sportiva din Constanța o va intalni pe invingatoarea jocului dintre Paula Badosa și Petra Kvitova, informeaza Gazeta Sporturilor…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marti, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Daiana Iastremska in doua seturi, cu 6-2, 6-2.Ana Bogdan (29 ani, 111 WTA) a obtinut victoria in doar 61 de minute, fiind pentru a doua oara prezenta…