Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Roma, fara sa joace partida cu Madison Keys. Sportiva din SUA și-a anunțat retragerea din turneu cu o ora si jumatate inainte de startul meciului. Keys s-a retras totodata si din proba de dublu, acuzand probleme medicale. In faza sferturilor de…

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys, cap de serie nr. 13, va fi adversara romancei Simona Halep, numarul 1 mondial si principala favorita, in optimile de finala ale turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 2.703.000 euro, in urma victoriei obtinute miercuri in doua seturi incheiate…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid! Victorie in doua seturi pentru numarul 1 WTA! In optimi, sportiva noastra a trecut de Kristyna Pliskova (26 de ani), locul 94 in ierarhia mondiala.

- Liderul tenisului feminin mondial, romanca Simona Halep, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro. Simona Halep a invins-o cu 6-1, 6-4 pe Kristyna Pliskova (Cehia).

- Liderul tenisului feminin mondial, romanca Simona Halep, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o cu 6-1, 6-4 pe Kristyna Pliskova (Cehia).- in curs de actualizare

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, s a calificat astazi in sferturile de finala ale turneului de la Madrid dupa ce a invins o in minimum de seturi pe Krystina Pliskova scor 6 1, 6 4. Dupa un prim set in care a condus fara probleme, in al doilea set meciul a fost foarte echilibrat. In sferturile…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita a turneului WTA de la Stuttgart, o va intalni in optimile de finala pe Magdalena Rybarikova Slovacia , care a dispus cu 6 2, 6 2 de rusoaica Daria Kasatkina, luni, in prima runda a competitiei dotate cu premii totale de…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells California , dupa ce s a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1 6, 7 6 3 , 6 2. Halep 26 ani a avut nevoie de doua ore si 6 minute pentru a trece…