- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va infrunta pe elvetianca Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto (Canada), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de dolari. In turul al doilea,…

- Simona Halep (15 WTA) a invins-o in minimum de seturi pe chinezoaica Shuai Zhang (33 de ani, 45 WTA), scor 6-4, 6-2, intr-un meci din turul II al turneului de la Toronto și astfel s-a calificat in optimile de finala. Simona a dominat autoritar un inceput destul de ciudat de meci, in care Shuai Zhang…

- Simona Halep s-a impus, miercuri seara, scor 6-4, 6-2, in fața chinezoaicei Shuai Zhang și s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, Canada, informeaza Gazeta Sporturilor . Simona Halep s-a impus greu in primul set, dupa ce a condus cu 3-0. La 5-4 a irosit trei mingi…

- Simona Halep (30 de ani,18 WTA) a caștigat, scor 6-4, 6-1, partida cu poloneza Magdalena Frech (24 de ani, 92 WTA), disputata sambata din turul 3 de la Wimbledon 2022. In optimi, sportiva din Constanța o va intalni pe invingatoarea jocului dintre Paula Badosa și Petra Kvitova, informeaza Gazeta Sporturilor…

- Cori Gauff a fost prea buna pentru Mihaela Buzarnescu intr-un meci disputat joi seara, pe Terenul Central de la Wimbledon. Americanca a invins-o și pe Mihaela Buzarnescu (127 WTA), in turul doi, scor 6-2, 6-3, dupa ce in runda inaugurala a rapus-o pe Gabriela Ruse cu 2-6, 6-3, 7-5. Gauff se chinuise…