- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA), scor 6-4, 6-3, și s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai! Halep o va intalni in semifinale pe Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) Simona Halep a ajuns la 11 victorii in 12 meciuri jucate in anul 2022.…

- Dupa un maraton de doua ore și 42 de minute, letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai, dupa o victorie epuizanta, in trei seturi, reușita in fața Petrei Kvitova (31 de ani, 25 WTA). Letona ar putea da in penultimul act peste Simona Halep, daca acesta…

- Simona Halep (30 de ani, locul 23 WTA) a invins-o clar pe Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA), 6-3, 6-2 in sferturile turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). In „sferturi”, constanțeanca o va intalni pe Ons Jabeur, din Tunisia. Jocul e programat joi, 17 februarie, de la ora 17.00, ora Romaniei.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 23 WTA) s-a calificat in optimile de finala de turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 768.680 de dolari, dupa ce a invins-o pe americanca Alison Riske (locul 53 WTA) cu 6-2, 6-4. Meciul a durat o ora si 12 minute.…