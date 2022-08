Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce a invins-o pe tanara sportiva americana Coco Gauff cu 6-4, 7-6 (2).

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, cu 6-2, 7-5.

- Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce a trecut in runda a doua de chinezoaica Shuai Zhang cu 6-4, 6-2.

