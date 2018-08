Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Cincinnati, dupa ce a invins-o in doua seturi pe asutralianca Ashleigh Barty, cu 7-5, 6-4. Este a doua victorie pe care nr.

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat in sferturile de finala ale Rogers Cup, dupa ce a invins-o, vineri, pe americanca Venus Williams, locul 14 WTA, cu scorul de 6-2, 6-2, transmite Mediafax. Romanca s-a calificat lejer in sferturile de finala, dupa un sec 6-2, 6-2, in 72 de minute.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in runda a treia a turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari americani, dupa ce a dispus de rusoaica An...

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 7-5, 6-0, pe chinezoaica Saisai Zheng, locul 126 WTA. SIMONA HALEP SAISAI ZHENG 7-5, 6-0: Game, set si meci! Cu cine va juca in turul III la WIMBLEDON 2018 "Nu…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA isi continua aventura la Wimbledon! Jucatoarea noastra s-a calificat in tutul III al turneului londonez, dupa ce a trecut de chinezoaica Saisai Zheng (24 de ani), pozitia 126 in lume, in doua seturi, scor 7-5, 6-0.

- Simona Halep, in turul III la Wimbledon 2018! Liderul WTA nu a avut mari probleme in turul II de la ”All England Club”. Halep s-a impus in doua seturi, scor 7-5, 6-1, cu chinezoaica Saisai Zheng, locul 126 WTA.

- Simona Halep a reușit sa se califice în finala turneului de tenis de la Roland Garros, dupa un meci impresionat împotriva ibericei Garbine Muguruza.Românca a reușit sa câștige partida an doua seturi, dominând complet prima parte a jocului, cu scorul 6-1,…

- Victorie de senzație a Simonei Halep, la turneul de la Roland Garros. Romanca a invins-o cu 6-2, 6-1 pe belgianca Elise Martens și s-a calificat in sferturile competiției. Halep va intra in posesia unui premiu de 380.000 de euro, pentru calificare, și I se vor adauga 430 de puncte WTA. Simona Halep…