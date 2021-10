Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 1) s-a calificat in finala Transylvania Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk (locul 55 WTA si cap de serie numarul 6). Dupa meciului, fostul lider WTA s-a aratat extrem de fericita ca va evolua in finala…

- Jucatoarea estona Anett Kontaveit, locul 14 WTA si favorita 2, s-a calificat, sambata, in finala turneului Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, trecand in semifinale de suedeza Rebecca Peterson, numarul 99 mondial. Kontaveit s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, intr-o ora si doua minute. Pe terenul central…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu (locul 23 WTA si cap de serie numarul 3) a fost invinsa, vineri, cu scorul de 6-2, 6-1, de ucraineanca Marta Kostiuk (locul 55 WTA si cap de serie numarul 6) in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open de la Cluj Napoca. Primul set…

- Simona Halep a anunțat ca intenționeaza sa mai joace in circuitul profesionist de tenis aproximativ trei ani. Romanca a mai precizat ca se pregatește sa devina mai agresiva in timpul partidelor. Halep a mai spus ca restricțiile din timpul pandemiei nu o mai deranjeaza. Dezvaluirile au fost facute in…