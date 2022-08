Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat doua ore si 14 minute. “Nu…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova o va intalni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, invingatoarea urmand sa joace in finala cu castigatoarea duelului dintre romanca Simona Halep si americanca…

