- Simona Halep a caștigat turneul WTA de la Praga, primul turneu jucat de campioana noastra dupa reluarea tenisului oprit de pandemie. La inceputul turneului, Simona a promis ca se arunca in apa daca va...

- Simona Halep este noua campioana de la Praga și s-a aruncat in fluviul Vltava pentru a sarbatori. Campioana romanca a promis ca se va arunca in fluviu, daca va lua marele trofeu, și s-a ținut de cuvant. Halep a invins-o in finala pe Elise Mertens, scor 6-2, 7-5. Simona Halep a ajuns la titlul…

- In penultimul act, Simona Halep a dispus de Irina Begu.Campioana constanteana Simona Halep disputa astazi finala tutneului de la Praga, intalnind o, de la ora 14.30, in direct la Digi Sport 2, pe belgianca Elise Mertens.In semifinala, Simona locul doi mondial si principala favorita a intrecerii din…

- Simona Halep va juca in finala de la Praga, de anul acesta. Campioana de la Wimbledon a caștigat duelul 100% romanesc din semifinale cu Irina Begu, scor 7-6 (2), 6-2 și astfel va juca in ultimul act al competiției. De menționat ca, in primul set, la scorul de 6-5 in favoarea Irinei, aceasta a avut nevoie…

- Simona Halep s-a calificat in semifinale la WTA Praga dupa o victorie absolut impresionanta in fata Magdalenei Frech. A fost 6-2, 6-0 pentru jucatoarea din Romania, care si-a demonstrat clar valoarea superioara. Poloneza, in varsta de 22 de ani, este pe locul 174 in clasamentul WTA. Extrem de inspirata…

- Victorie dupa victorie pentru Simona Halep! Campioana noastra a reușit un meci aproape perfect in aceasta dupa-masa, impotriva polonezei Magdalena Frech și astfel a bifat semifinala de la Praga din acest an. A fost o victorie in doua seturi pentru Simona, scor 6-2, 6-0, dupa doar o ora de joc. Meciul…

- Simona Halep participa in primul ei turneu dupa mai jumatate de an, cel din capitala Cehiei, la Praga. Simona a intalnit-o astazi pe Polona Hercog din Slovenia, nr. 46 WTA. Simona a caștigat meciul cu 6-1, 1-6, 7(7)-6(4), iar in urmatorul tur o va intalni pe caștigatoarea dintre Patricia Țig (86 WTA)…

- Simona Halep s-a plimbat cu un scuter, echipata corespunzator, in ultimele zile de vacanța. Campioana de la Wimbledon si-a anulat participarea la Palermo și va reveni pe teren la Turneul de la Praga, de pe 10 august, anunța Medoafax.Simona Halep si-a prelungit vacanta si profita din plin.…