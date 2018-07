Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 1 WTA, a postat pe contul de Instagram mai multe imagini din aceasta dimineața. Liderul WTA le-a prezentat fanilor ei cum arata pentru ea o dimineața de vacanța. Simona s-a relaxat pe o placa de surf. "Mulțumesc pentru o dimineața minunata", a fost mesajul postat de Simona Halep. ...

- Simona Halep a fost eliminata in turul 3 de la Wimbledon de Su-Wei Hsieh (Taiwan, 48 WTA), scor 6-3; 4-6; 5-7, iar dupa meci a identifcat principalele cauze ale prestației slabe. Liderul mondial a declarat ca nu a stat bine la capitolul mental. Simona a acuzat oboseala fizica si mentala acumulata de…

- Simona Halep debuteaza maine, 2 iulie, la Wimbledon. Campioana de la Roland Garros va juca impotriva japonezei Kurumi Nara (26 de ani, 101 WTA). Ora de disputare a partidei va fi anunțata in cursul acestei zile. Inainte de startul Wimbledonului, al treilea turneu de Mare Șlem al anului, liderul clasamentului…

- Campioana de la Roland Garros, Simona Halep, a inceput saptamana cu numarul 32 pe locul I WTA, cu 7.970 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni. Ea are un avans de 1.226 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, clasata pe locul 2. Finalista RG, americanca Sloane Stephens a urcat de pe…

- Simona Halep (26 de ani), campioana de la Roland Garros, va reveni in Romania luni, 11 iunie, cu o cursa Tarom, la ora 16:15. Liderul mondial va fi așteptata la Salonul Oficial al Aeroportului Internațional "Henri Coanda" de conducerea FRT și de președintele Federației, George Cosac, informeaza site-ul…

- Liderul WTA a invins-o in finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. Simona Halep a declarat ca si-a implinit un vis in capitala Frantei. "Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am…

- Liderul mondial WTA, Simona Halep a fost invinsa in sferturile turneului de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare 6.685.828 euro, de cehoaica Karolina Pliskova in doua seturi, 6-4, 6-3. Simona Halep, caștigatoarea ultimelor doua ediții ale turneului de la Madrid, in 2016 și 2017, a fost invinsa…

- Jucatoarea de tenis romanca, Simona Halep, s-a calificat, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o cu 6-1, 6-4 pe Kristyna Pliskova (Cehia). Liderul mondial WTA in varsta de 26 de ani, Simona Halep, Halep a incheiat conturile…