- "Coco a servit foarte bine si dupa de a facut break in primul set eu am picat putin, nu simteam ritmul, nu simteam jocul, am ratat putin cam mult. Ea a fost foarte puternica astazi. Totul s-a petrecut foarte rapid. Nu stiu ce s-a intamplat, dar stiu ca a servit foarte bine, iar serviciul meu a fost…

- Jucatoarea americana de tenis CoCo Vandeweghe, numarul 16 mondial, va fi adversara romancei Simona Halep, numarul 1 mondial, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 816.000 dolari, in urma victoriei obtinute joi, in optimi, in fata jucatoarei germane Laura…

- Simona Halep, prima reacție dupa victoria cu Magdalena Rybarikova: ”Este un adversar greu”. Simona Halep (1 WTA) s-a calificat cu destule emoții in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Stuttgart, dupa ce a trecut in trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-3, de Magdalena Rybarikova (20 WTA). ”Magdalena…

- Simona Halep a avansat miercuri seara in sferturi la Stuttgart, reușind sa o invinga in trei seturi pe Magdalena Rybarikova, scor 4-6, 6-2, 6-3 (detalii despre meci, aici). La finalul meciului, Simona Halep a explicat tactica prin care a destabilizat-o pe Rybarikova, dezvaluind și ca nu a vrut sa se…