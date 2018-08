Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 ani), 1 WTA, joaca acum in finala turneului Rogers Cup, de la Montreal, cu americanca Sloane Stephens (25 ani, 3 WTA). La scorul de 1-1, in primul set, a avut loc un episod reprobabil. Un fan prezent in tribunele Arenei Centrale de la Montreal a strigat, in liniștea caracteristica…

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, joaca azi in finala turneului Rogers Cup, de la Montreal, cu americanca Sloane Stephens, 25 de ani, locul 3 WTA. Meciul se joaca de la 20:30 și este in direct pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT și video pe GSP.RO Inainte de finala turneului de la Montreal, Marius Copil,…

- Simona Halep a declarat, sambata, dupa calificarea in finala turneului de la Montreal, ca atunci cand este obosita, este relaxata, astfel ca poate juca un tenis mai bun, ea facand referire la faptul ca a jucat patru meciuri intr-un interval de 48 de ore.

- Valerie Tetreault, directorul de comunicare al Federatiei Canadiene de Tenis, a reactionat dupa ce Simona Halep s-a plans de programul meciurilor sale de la Rogers Cup. Fosta jucatoare de tenis a afirmat ca WTA programeaza meciurile, precizand totodata ca desfasurarea turneului de la Montreal a fost…

